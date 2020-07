Falcao García se perdería el resto de la temporada y en Turquía dicen que su campaña fue una “pesadilla”

“No creo que Falcao juegue más”, esas fueron las palabras del Fatih Terim, entrenador del Galatasaray, que no contaría para los últimos partidos de liga con el atacante nacional.

En rueda de prensa, el timonel de los ‘leones’ dejó ver que el samario no estaría disponible para los dos partidos finales en la liga turca: "No creo que Lemina y Falcao jueguen a partir de ahora. Si hay otro juvenil, puedo incluirlo. No creo que jueguen, no creo que estén físicamente preparados, incluso si lo hacen”.

De otra parte, el medio ‘Sporx’, en Turquía, califica la temporada de García Zárate de “pesadilla”; todo por las lesiones que lo hicieron perderse “más de la mitad de los partidos jugados”.

Y es que el ariete nacional en tan solo 16 partidos ligueros se reportó con 10 anotaciones, vitales en su momento, pero que a la larga no pesaron mucho por la discreta campaña realizada por su club.

De hecho, en la jornada anterior, en la que no estuvo el ‘cafetero’, Galatasaray perdió 1-0 contra el Ankargucu, colero de la liga.

Ahora, el cuadro ‘león’ esperará cerrar bien la atípica temporada cuando enfrenten a Goztepe y a Antalyaspor, en condición local y visitante, respectivamente.