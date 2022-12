Falcao García: "Sé que estoy en otra etapa de mi carrera, trato de aportarle a los jóvenes"

Radamel Falcao García está aprovechando la pausa del fútbol europeo para entrenarse y preparar la segunda parte de la temporada con el Rayo Vallecano. A sus 36 años, el 'Tigre' sigue teniendo minutos en la Liga de España y siendo pieza clave como revulsivo del cuadro de Vallecas.

En medio de este descanso, el jugador samario sacó tiempo para conceder una entrevista con el portal ‘La Liga World’, con quienes habló de su papel en el equipo y cómo está viviendo esta etapa como futbolista veterano, dentro del plantel.

“Los jugadores, como todo en la vida, estamos en una constante competencia. En cada etapa de mi vida he tenido que luchar por algo, al principio para que me tuvieran en cuenta para llegar a ser profesional, luego para jugar, luego para mantenerme y crecer. Ahora es otro tipo de lucha”, fueron las primeras palabras de Falcao.

El crack de la Selección Colombia es consciente que ya no es el mismo joven de hace unos años y que su rol dentro del Rayo Vallecano está en ser un apoyo para sus compañeros y un líder dentro y fuera de la cancha.

“Sé que es una etapa diferente, trato de aportarle también a los más jóvenes, dándole un consejo si me lo permiten y es oportuno. Creo que puedo tener continuidad, puedo incidir mucho más en el desarrollo del juego y eso es lo que busco”, añadió.

Falcao García, jugador del Rayo Vallecano OSCAR DEL POZO/AFP

Falcao García ha disputado 12 partidos en lo que va de la temporada, solamente tres como titular, en los que ha acumulado 397 minutos sobre el terreno de juego. Además ha marcado dos goles, frente al Atlético de Madrid y el Athletic Club.

Además, el 'Tigre' dio una reflexión importante sobre lo que ha conseguido en estos 17 años como profesional: “A veces pienso que si de niño, cuando estaba en las categorías inferiores de River Plate me dijeran que iba a alcanzar todo lo que he logrado en mi carrera deportiva, creo que me hubiera quedado más tranquilo y lo hubiera firmado”, dijo.

Recientemente, Falcao estuvo presente en la convocatoria de la Selección Colombia, que jugó un partido amistoso frente a Paraguay, en Estados Unidos. Allí, el delantero marcó un gol y alargó su récord como máximo anotador en la historia de la 'tricolor'.

El próximo partido del Rayo Vallecano será el próximo 17 de diciembre, un amistoso frente al Newcastle, de Inglaterra. En materia competitiva, los de Vallecas se enfrentarán al Saguntino, en la segunda ronda de la Copa del Rey, el 21 de diciembre.