Rayo Vallecano quiere volver a la senda del triunfo en la Liga de España, y contra Osasuna, este sábado, tiene una oportunidad para lograrlo. Además, Falcao García estará desde el arranque.

El ‘Tigre’ fue el elegido por el entrenador Andoni Iraola, para estar como el ‘9’ titular del equipo en este importante encuentro.

Falcao García no marca desde el pasado 6 de noviembre, cuando le anotó al Real Madrid, luego las lesiones, la pausa de la Liga de España y el no tener muchos minutos, no han permitido que vuelva a celebrar.