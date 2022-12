Falcao García: "Si de niño, me hubieran dicho que iba a lograr lo que he hecho, lo hubiera firmado"

Radamel Falcao García, delantero colombiano del Rayo Vallecano , declaró que a sus 36 años se encuentra en "otro tipo de lucha" a nivel profesional aunque está convencido que puede "tener continuidad e incidir más en el desarrollo de juego" de su equipo.

Falcao afronta su segunda temporada en el Rayo Vallecano, club al que llegó en septiembre de 2021 y con el que lleva disputados 37 partidos oficiales, aunque solo doce como titular.

Publicidad

"Los jugadores, como todo en la vida, estamos en una constante competencia. En cada etapa de mi vida he tenido que luchar por algo. Al principio para que me tuvieran en cuenta para llegar a ser profesional, luego para jugar y luego para mantenerme y crecer. Ahora es otro tipo de lucha", dijo Falcao, que desde el próximo 1 de enero también tendrá la competencia en el ataque del Rayo de Raúl de Tomás.

"Sé que es una etapa diferente y trato de aportarle también a los más jóvenes dándole un consejo si me lo permiten y es oportuno pero creo que puedo tener continuidad y puedo incidir mucho más en el desarrollo del juego. Eso es lo que busco", declaró el delantero colombiano en una entrevista a LaLiga World.

Radamel Falcao García, jugador del Rayo Vallecano Getty Images

Falcao ha vestido también a lo largo de su extensa trayectoria profesional las camisetas de Oporto, Atlético de Madrid, Mónaco, Chelsea, Manchester United y Galatasaray.

"A veces pienso que si de niño, cuando estaba en las categorías inferiores de River Plate, me hubieran dicho que iba a alcanzar todo lo que he logrado en mi carrera deportiva, creo que me hubiera quedado más tranquilo y lo hubiera firmado", concluyó.