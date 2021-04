Falcao García: "Tengo contrato con Galatasaray y quiero ser fiel a ese contrato"

Aunque han sido muchos los rumores que se han puesto a rodar sobre el interés de clubes de Estados Unidos y Argentina, Falcao García parece no estar interesado en moverse pronto de Galatasaray, de Turquía, en donde ha estado durante varios periodos de tiempo alejado de las canchas por diferentes lesiones.

Y así, el atacante colombiano habló sobre su futuro y el diario 'Sporx' publicó algunas de sus declaraciones este miércoles.

"Tengo contrato con Galatasaray y quiero ser fiel a este contrato", expresó Falcao, quien firmó con el equipo de Turquía hasta el mes de junio de 2022.

El samario también reiteró la grata impresión que se ha llevado en este tiempo del club de la ciudad de Estambul. Así comentó que "Galatasaray es un gran club en Turquía. Tiene una gran base de fanáticos apasionados. Siempre se encuentra luchando por el campeonato en Turquía y aspira a convertirse en un equipo más grande en Europa".

Además, Falcao dejó en claro que aún no tiene fijada fecha, ni hora para colgar los guayos. "No he planeado el día en que me iré (del fútbol profesional). No seré entrenador, porque ya no quiero viajar. Pero seguro será algo ligado al fútbol".

El futbolista colombiano se encuentra en franca recuperación de una fractura en su rostro y se espera que en las próximas semanas se sume a los trabajos de campo junto a sus demás compañeros.