Falcao García: "Tuve compañeros mucho mejores que yo, pero por indisciplinados no llegaron"

La carrera deportiva de Falcao García ha sido admirada por muchos. En 2014, cuando era uno de los mejores delanteros del mundo, sufrió una rotura de ligamento que lo privó de disputar el Mundial de Brasil con Colombia y de la cual le costó recuperarse. A pesar que ya no rendía de la misma manera que antes, Falcao pudo volver a su mejor versión y tuvo un par de temporadas a puro gol en Mónaco.

A mediados de 2019 dio por terminado su segundo ciclo en el equipo del principado y salió rumbo al Galatasaray, en donde las continuas lesiones musculares no le han permitido colmar las expectativas de los aficionados que lo recibieron como una verdadera estrella cuando se dio su arribo a Turquía.

A Arthur Melo no le dejaron entrar al Cam Nou para presenciar el partido Barcelona vs. Nápoles

A consecuencia, mucho se ha hablado en las semanas recientes a cerca del futuro de Falcao. Cercanos al equipo turco han tildado de fracaso su fichaje, mientras que la prensa europea lo coloca con un posible paso al Inter Miami, de la MLS. No obstante, también se han conocido versiones de que el 'Tigre' quiere revancha y se quedará en los 'leones' para la siguiente temporada.

Mientras todo eso ocurre, Falcao, quien profesa la religión cristiana junto con su familia, habló con su hermana Michelle García, en un Instagram Live cuya temática fue contar las obras de Dios en la vida del delantero samario y cómo la fe lo ha ayudado a superar los obstáculos de su vida.

"No solo fue difícil el tiempo durante la lesión y perderme el Mundial, sino los años posteriores porque había que comenzar de nuevo y pasé momentos difíciles en Inglaterra y que muchas veces le genera a uno desesperanza, pero creo que la diferencia conmigo fue que Jesús estaba en mi vida y él me dio la esperanza de que iba a cambiar las cosas y que me iba a restaurar y así lo hizo", declaró el goleador sobre las dos temporadas que vivió tras recuperarse de la lesión, primero en Manchester United y luego en Chelsea, donde no disfrutó de muchos minutos.

Publicidad

Aún con todo lo duro que fue pasar esa pagina en Inglaterra y de la lesión, Falcao afirma que el momento más desafiante que ha tenido en su trayectoria se dio al principio, cuando viajó a Argentina para jugar en las inferiores de River Plate.

"El reto más difícil de mi vida ha sido irme a Argentina tan joven. Fue un sacrificio grande dejar mi país y mi familia a esa edad y sin saber qué iba a pasar. Tuve que terminar de crecer, madurar y organizarme. Ya no dependía de lo que dijeran mis padres sino que ahora estaba yo solo. Tenía que empezar a direccionarme como persona y luchar por el sueño de jugar en primera".

Seguimiento al partido de David Ospina en el duelo Barcelona vs. Nápoles, por la Champions League

"El hecho de irme a Argentina me ayudó mucho a ser disciplinado porque yo tenía tantas ganas de ser jugador profesional, que yo estaba dispuesto hacer lo que fuera y todo lo que estuviera a mi alcance para lograrlo. Trataba de preguntar, mirar y aprender. Fui generando hábitos de trabajo, descanso y alimentación que luego me fueron formando", continuó el 'Tigre' de Santa Marta.

Publicidad

De hecho, el delantero resalta que la disciplina es lo que lo ha llevado ser tan exitoso en el fútbol y que muchos jóvenes que sueñas con ser grandes jugadores no lo consiguen por carecer de disciplina, aún cuando el talento les sobra.

"A lo largo de mi carrera tuve compañeros mucho más talentosos que yo pero que no eran disciplinados y les gustaban otras cosas diferentes al deporte, que al final no llegaron al profesionalismo. La diferencia conmigo es que yo tuve a Jesús en mi vida y él me dio esperanza en medio de las circunstancias difíciles, yo sabía que él las iba a cambiar. Eso me motivó a seguir y a no desfallecer", apuntó.

La tranquilidad y humildad han sido virtudes que han hecho ejemplar a Falcao García no solo como futbolista sino como persona, pero él mismo destaca que aunque no ha sido sencillo mantener dichas cualidades, ha sido su confianza en Dios lo que lo ha hecho posible.

El VAR salvó a David Ospina de un golazo de Lionel Messi, en el Barcelona vs. Nápoles

"Lo más importante y que me ha costado mucho entenderlo, no es el ganar ni ser el mejor porque eso es pasajero, pero si el hecho de dar lo mejor y el hecho de saber por qué Dios me puso acá. Yo al principio quería ganar y ganar, pero al final Dios tiene un plan más grande con nuestras vidas. Eso me costó y lo aprendí con el tiempo", concluyó el goleador de la Selección Colombia.