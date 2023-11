Falcao García, un ejemplo a seguir: el futbolista que confesó que el 'Tigre' era su inspiración

A lo largo de su destacada carrera, Falcao García no solo ha brillado como un formidable delantero sino también como una fuente constante de inspiración para las jóvenes promesas del fútbol. Su legado va más allá de los goles y las victorias; es un faro de sabiduría para aquellos que desean seguir sus pasos en el mundo del fútbol.

Uno de los jugadores que se ha visto influenciado positivamente por la carrera y la ética de trabajo de Falcao es Moussa Sylla, actualmente deslumbrando en las filas del Pau FC en la Ligue 2 de Francia. Su tiempo compartido con Falcao en el AS Mónaco dejó una impresión duradera en Sylla, quien recientemente reveló cómo la presencia del 'Tigre' aportó a su enfoque y desarrollo como futbolista.

Bajo la tutela de Thierry Henry, Sylla experimentó la guía de un verdadero ícono del fútbol. Henry, al darse cuenta de la conexión entre Sylla y Falcao, alentó al joven delantero a aprender de los movimientos, la inteligencia táctica y la ética de trabajo de Falcao. En una entrevista, el francés destacó la generosidad de Falcao al compartir sus conocimientos, un gesto que ha dejado una marca duradera en su enfoque hacia el juego.

“Progresé a través del contacto con Thierry Henry. Hubo muchos intercambios con él. No dudaba en hablar conmigo, en decirme cosas cuando no estaba rindiendo bien o cuando juzgaba que no estaba al 100% entrenando. Fue muy atento conmigo y me dio muchos consejos: por ejemplo, decirme que mirara lo que hacía Falcao, ¡que estaba al lado mío! Insistió diciendo que jugara con mis cualidades, sin presiones y con cabeza”

La influencia de Falcao no se limita a las habilidades técnicas; es un símbolo de perseverancia y determinación. Moussa Sylla, al llevar consigo estos valores, ha demostrado su habilidad en distintos clubes desde su tiempo en Mónaco, incluyendo etapas en FC Ultrecht y SM Caen. La lección clave que Sylla aprendió de su compañero de equipo y mentor fue la importancia de jugar con autenticidad, aprovechando las propias habilidades sin dejarse abrumar por la presión.

¿Cuánto tiempo compartieron Falcao García y Moussa Sylla?

Durante las temporadas 2017-2018 y 2018-2019, Radamel Falcao García y Moussa Sylla jugaron juntos en el Mónaco, disputando un total de 548 minutos en 14 partidos. De esos partidos, 3 fueron en la Champions League, 10 en la Ligue 1 y solamente 1 en la Copa de Francia. Sin embargo, solo en dos ocasiones pudieron compartir los 90' minutos de juego.

Falcao García y Moussa Sylla como jugadores del Mónaco. Getty Images

El impacto de Falcao en la próxima generación de futbolistas no solo radica en sus hazañas en el campo, sino en su capacidad para trascender las barreras del vestuario y convertirse en un mentor respetado. La historia de Sylla es solo una de las muchas que destacan cómo la presencia de Falcao continúa inspirando y guiando a los jóvenes talentos en su viaje hacia la grandeza futbolística.