Falcao García, recuerdo imborrable con River Plate y una dura respuesta ante un mensaje con veneno

"Ya han pasado 18 años de mi debut con la camiseta de River Plate. Momento que jamás olvidaré. Cuatro minutos de un partido ante Instituto que marcaron mi vida para siempre". Esas fueron las líneas que escribió Falcao García en su cuenta de Twitter, en donde 'devolvió la película' para rememorar un día especial en su carrera deportiva. Ese compromiso terminó con un marcador de 3-1 a favor de River y el colombiano ingresó por Gastón 'la Gata' Fernández.

Allí, jugando con la camiseta de la 'banda roja' comenzó la historia grande del popular 'Tigre', quien dejó gratos recuerdos entre los aficionados del tradicional club argentino, en el que estuvo hasta 2009, antes de emprender su carrera en el fútbol de Europa.

Tras ese mensaje, llegaron reacciones de parte de los seguidores de River, que le respondieron, le pidieron en algunos casos que regresara a dicho club, le declararon su admiración y otras cosas más. Sin embargo, en un caso apareció un comentario en el que se cuestionó a Falcao García por no haber regresado al conjunto de la ciudad de Buenos Aires.

De esa forma se leyó lo siguiente con destino al colombiano: "Y se cumplen 18 años que no regreso al club que le dio todo…eso no se perdona tampoco". La respuesta de Falcao no tardó en llegar y apuntó que "yo fui el que quedó libre de River el 30 de junio del 2009 y volví a firmar contrato en julio del mismo año para que River me vendiera a Porto y ganara dinero".

Es evidente que siempre que García Zárate se pronuncia con respecto al tradicional equipo argentino, se despiertan las ilusiones de que regrese allí, tras pasar por ligas como la de Portugal, Inglaterra, España, Turquía y Francia.

¿En qué equipos ha jugado Falcao García en su carrera como futbolista?

Falcao García, nacido el 10 de febrero de 1986, es futbolista profesional desde el año 1999/2000 en el desaparecido Lanceros de Boyacá, de la Primera B del balompié de nuestro país. De allí salió y se marchó a Argentina para formarse en las divisiones menores de River Plate, en donde jugó entre 2005 y 2009. Y tras sus buenas actuaciones dio el salto al fútbol europeo.

Así, en Europa defendió los colores de Porto, de Portugal; Atlético de Madrid, de España; Manchester United y Chelsea, de la Premier League de Inglaterra; Mónaco, de Francia; Galatasaray, de Turquía; y ahora en Rayo Vallecano, del fútbol español. En Rayo, en la actualidad, 'el Tigre' Falcao solamente juega pocos minutos y no es titular absoluto, aunque en el club le reconocen su buena disposición y actitud profesional.

Falcao (9), delantero colombiano que milita en el Rayo Vallecano. AFP