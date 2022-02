Falcao García y el recuerdo de su paso por el Mónaco: entre la lesión, el título de liga y más

Falcao García gozó de una de sus mejores facetas como goleador jugando para el Mónaco, equipo al que él mismo expresa tenerle mucho cariño y agradecimiento.

En una entrevista con los medios oficiales del club monegasco, el ‘Tigre’ recordó lo que fue su paso por el reconocido equipo francés.

“De 2013 a 2019 para mí Mónaco no solo ha sido un club importante en mi vida, sino un lugar donde me brindaron el apoyo, me sentí querido, fue donde nació mi primera hija, y tengo otra hija que nació allí. Representa muchísimo y le tenemos un cariño inmenso, como en ningún otro lugar me quisieron, apoyaron y protegieron”, afirmó de entrada el delantero colombiano.

Además, contó cómo fue que tomó la decisión de ir al elenco francés, estando en el Atlético de Madrid, de España.

“Visité Mónaco, nos encontramos con Dmitry y me transmitió el objetivo de conformar un equipo fuerte en Europa, volver a la Champions League, querían que liderara el proyecto y era algo que estaba buscando en ese momento”, expresó.

Además, Falcao recordó lo que fue la lesión que lo dejó muchos meses afuera de las canchas con su club y con la Selección Colombia, con la que no pudo asistir al Mundial de Brasil 2014.

“A mitad de temporada tuve la desafortunada lesión, pero Mónaco para ser la primera temporada, consiguió rápidamente el objetivo que era volver a Champions. Con la llegada de James y la mía toda Colombia se volcó a seguir al Mónaco, y ayudamos para que el club creciera y fuera más conocido a nivel mundial”, agregó.

Para finalizar, Falcao García recordó lo que fueron los buenos años en el equipo francés, consiguiendo una liga y siendo protagonistas en la Champions League.

“Me faltó ganar la Champions League, estuvimos muy cerca en el 2017, con un equipo joven, quizás los futbolistas no estaban en la plenitud de su carrera, de su capacidad futbolística, conseguimos llegar muy lejos en una competición en la que están los mejores equipos”, concluyó.