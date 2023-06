Falcao García y la entrevista que concedió cuando, siendo un niño, entrenó con Millonarios

Para nadie es un secreto que Radamel Falcao García tiene una especial inclinación por Millonarios. Ya en varias ocasiones ha dejado claro que sigue al club de la capital y trata de estar lo más pendiente posible de sus partidos, resultados y rendimiento.

“Siempre se sigue un poco cómo va la tabla, los partidos, cómo va Millonarios, entonces en ese aspecto lo sigo. Lo de los partidos es muy complicado porque son horarios muy complejos para mí. Desde muy chiquito y desde que tuve conciencia, me incliné por el azul”, aseguró en su momento 'el tigre'.

Incluso, en las últimas concentraciones de la Selección Colombia, se le pudo ver sosteniendo la camiseta del conjunto 'embajador' al lado del guardameta del club, Álvaro Montero, quien subió una foto a sus historias de Instagram acompañado del mensaje: "Falcao será magia azul".

Álvaro Montero y Radamel Falcao Foto: Instagram Oficial Álvaro Montero

En medio de lo que ha supuesto la ilusión de la hinchada azul por ver vestir al 'tigre' de azul en alguna ocasión más, recordamos la entrevista que tuvo Radamel Falcao García cuando apenas empezaba a dar sus primeros golpes al balón en el fútbol profesional, en esa ocasión, entrenando con Millonarios, previo a disputar el torneo Sudamericano Sub-17 con la Selección Colombia.

Publicidad

Cabe recordar que, en aquel momento, Falcao jugaba con el primer equipo de Lanceros Fair Play o, conocido también como, Lanceros Boyacá. Todo esto, previo a su marcha a River Plate de Argentina, cuando apenas era un niño.

Se habla hoy del regreso de @FALCAO a Millonarios. pic.twitter.com/IoA60ip1gi — Bestiario del balón (@bestdelbalon) June 26, 2023

Y es que el deseo de ver al máximo goleador histórico de la Selección Colombia portando los colores del actual campeón del fútbol colombiano ha venido en aumento, no solo por lo publicado por Álvaro Montero en Instagram, sino también por las reciente declaraciones de Gustavo Serpa sobre la posibilidad de vestir al atacante de azul.

De hecho, semanas atrás, Falcao había sido preguntado por la posibilidad de vestirse de azul a lo que respondió que no es solo una decisión personal, sino también familiar. “Ah bueno, no sé, es una decisión compleja y familiar también, pero bueno. Tampoco he tenido la oportunidad de conversar con la gente del club, entonces si en algún momento se llegara a dar, bueno, nos sentaremos, pero es una decisión bastante compleja. Hay que analizarla y hablar con la familia”, comentó el samario.

Publicidad

Por el momento, Radamel Falcao García sigue teniendo contrato con el Rayo Vallecano. Sin embargo, dicho contrato termina el próximo 30 de junio de este año, lo cual, lo dejará en condición de agente libre permitiéndole negociar con cualquier club su traspaso, el cual, terminaría siendo a costo cero.