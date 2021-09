Falcao García y su gran inicio en el Rayo: "El fútbol español me favorece; a seguir por este camino"

Espectacular inicio de temporada para Falcao García. Tan solo tres partidos, le bastaron para demostrar toda su calidad y profesionalismo. Y es que, en dicha cantidad de juegos, ya anotó tres goles (Getafe, Athletic Club de Bilbao y Cádiz).

Con sus goles, Rayo Vallecano se encuentra en puestos de Europa League, situación que para muchos parecía impensada. Sin embargo, es una muestra del liderazgo del 'Tigre', que regresó a España para hacer historia y va por buen camino.

Por eso, conscientes de la influencia del colombiano, este jueves 30 de septiembre el club lo entrevistó para conocer más sobre sus primeros partidos, la adaptación, el próximo rival en La Liga y una que otra historia que dio de qué hablar.

Análisis de su regreso al fútbol español

"El fútbol español me favorece mucho, tenemos jugadores de calidad y eso me ha ayudado, el cuerpo técnico también me ha facilitado la adaptación y eso influye en el rendimiento, que ha sido el esperado. Ahora, disfrutando y a trabajar para conseguir los objetivos"

Tres goles en tres partidos...

"Para un delantero es importante porque llena de confianza. Este es el camino, se puede trabajar sobre las victorias y con más tranquilidad. Hay que seguir con la misma intensidad, con el mismo esfuerzo y solidaridad que tenemos. Esos son los parámetros que nos han llevado a esto"

La historia del gol agónico contra Athletic Club de Bilbao

"Le tenía mucha fe. Él le pega muy bien y sabía que podría enviar un centro que marcara la diferencia. Lo convencí para que no rematara al arco, sino que centrara y fue un pase excepcional. Nadie se lo esperaba y descolocó a los rivales. Creí, fui allí y anotamos. Fue mérito de Bebé"

¿Qué opina de Osasuna, el próximo rival?

"Es un equipo intenso, con esfuerzos, solidario, que juegan a la pelota muy bien y en su campo se hacen fuertes. Hay que competir, luchar e intentar ganar los duelos que nos permitan ganar terreno. Esperamos que el fin de semana, las cosas nos salgan y todo se de"

🎥⚡ @FALCAO: "Hay que seguir con la misma intensidad, el mismo esfuerzo y solidaridad que tenemos. Este es es camino".#VamosRayo pic.twitter.com/EHgIDclexe — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 30, 2021