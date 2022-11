Falcao García y un homenaje especial por parte de la UEFA, recordando sus goles en la Europa League

🐅 𝗘 𝗟 𝗧 𝗜 𝗚 𝗥 𝗘 🐅



Rewind to @FALCAO scoring FOUR goals against Villarreal in 2011 ⚽️⚽️⚽️⚽️#UEL | #TBT | @FCPorto pic.twitter.com/825gEsqgcj