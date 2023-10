Falcao García y una oportunidad con el Rayo Vallecano: el técnico del cuadro español dio 'luces'

¡Aumentan las posibilidades para Falcao García! Tras los pocos minutos que ha tenido el 'Tigre' en la presente temporada del Rayo Vallecano, en las últimas horas surgió la posibilidad que el atacante colombiano esté desde el pitazo inicial para el próximo partido del Rayo Vallecano.

En la previa del partido entre los de vallecas contra Lugones, por la Copa del Rey, el técnico Francisco Rodríguez Vílchez comentó las oportunidades que tiene el 'cafetero' para estar desde el arranque en el compromiso. "Me parece importante que nuestros delanteros vayan viendo puerta y de momento no lo están haciendo, mañana es una oportunidad nueva con un rival inferior, pero que seguramente también harán todo para hacer un buen partido y para Falcao, Camello y Randy será importante reencontrarse con el gol", dijo en rueda de prensa.

No obstante, el estratega español no se quedó ahí y declaró lo que espera de sus jugadores. "Lo importante es ganar, pero lógicamente también será importante que nuestros delanteros vieran puerta, estoy super contento con ellos, el día a día es fantásticos y el día de partido también hacen un trabajo muy bueno, cuando marquen goles estaremos todos contentos".

Asimismo complementó: "Hay días en los que Raúl es bestial, la capacidad de finalizar en el día a día es fantástica, pero no solo es de él también de Sergio y Falcao, cuando Falcao finaliza es una barbaridad, ahorita no estamos acertados a pesar que somos el tercer equipo que más tira a puerta. Los veo entrenar y disfruto, no recuerdo tener tres tíos como estos, confío en que van a llegar los goles porque son muy buenos", sentenció Rodríguez Vílchez.

¿Cómo le ha ido en esta temporada a Falcao García?

El 'Tigre' no ha tenido muchos minutos en cancha con el Rayo Vallecano, pues pese a que el técnico del Rayo Vallecano ha manifestado en varias ocasiones la importancia del colombiano en el plantel, el futbolista ha estado principalmente en la banca de suplentes, ya que solo ha jugado 4 partidos y anotado un gol, para un total de 40 minutos.

Falcao García volvió a los entrenamientos con el Rayo Vallecano. @RayoVallecano

En términos de Selección Colombia, el delantero no ha recibido aún el llamado del director técnico Néstor Lorenzo en las presentes Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, el argentino ha mostrado en múltiples ocasiones el respeto y la admiración por el samario, razón por la cual ha dejado saber que no descarta un posible llamado de Falcao García en los próximos partidos de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.