“Falcao, Guarín y James jugaron en Argentina, eso es algo que me motiva”: Andrés Felipe Roa

El volante de Independiente habló este lunes en la prensa argentina y destacó la importancia que ha tenido para colegas y paisanos suyos haber pasado por clubes como River Plate, Boca Juniors y Banfield.

Andrés Felipe Roa aprovechó la oportunidad de jugar con Huracán y se ganó un prestigio en el fútbol argentino, en donde se le abrió una nueva puerta para el segundo semestre de 2019: la del Independiente de Avellaneda, uno de los grandes del fútbol de ese país.

Incluso, los ‘Diablos rojos’ pagaron más de dos millones de dólares para contar con los servicios del mediocampista nacido en la cantera del Cali.

En una entrevista concedida por el colombiano a ‘La Nación’, se refirió a los desafíos que se vienen para su carrera, su forma de jugar en la cancha y sus referentes.

“Siempre tuve el deseo y las ganas de fichar para Independiente; es un club grande y con mucha historia” señaló Roa.

Acá los apartes más significativos de las declaraciones de Andrés Felipe Roa al medio argentino:

“Creo que la intensidad en el juego cambia respecto a Colombia. Allá quizás hay mayor pasividad. Acá se vive diferente. Los compañeros te lo transmiten. Como en todos lados, están los jugadores que les gusta la fiesta y los que se cuidan. Hoy en día, hay mucho talento en disciplina. No digo que no hay indisciplinados, pero la disciplina acá ayuda mucho”.

“El fútbol argentino te obliga a madurar, te impone rigor profesional. Hay jugadores como Radamel Falcao, Guarín, James Rodríguez y otros tantos que crecieron aquí, fueron a Europa y allí triunfaron. En cambio, muchos de los que han ido directamente de Colombia no han podido trascender ni permanecer”.

“Lo que más extraño de Cali es mi comida favorita, el arroz de coco con pescado frito y guacamole. Cada vez que viene mi madre, le pido que me lo prepare. Soy capaz de comer eso una semana. Como lo hace ella es único. Aquí he ido a restaurantes colombianos que lo preparan, pero no es igual”.

“Siempre pienso y trabajo para que llegue ese momento. El fútbol argentino es visto en todo el mundo y en Colombia se lo respeta al nivel de las ligas europeas. Espero aprovechar con un buen rendimiento lo grande que es Independiente en el continente y volver a estar considerado en futuras convocatorias de la Selección”.

