No, gracias.

Falcao no le ha respondido a Galatasaray sobre su reducción de sueldo, afirman en Turquía. El delantero colombiano no se habría pronunciado aún a la propuesta del club de disminuir en un 30 por ciento el salario del plantel profesional.