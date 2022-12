No, gracias.

Falcao no se quedó atrás y marcó doblete para la victoria 3-0 de Galatasaray sobre Genclerbirligi Falcao no se quedó atrás y marcó doblete para la victoria 3-0 de Galatasaray sobre Genclerbirligi. Tras los tres goles de Duván Zapata y uno de Muriel, en Italia, el ‘Tigre’ no fue ajeno y se reportó con dos anotaciones, este domingo, en Turquía.