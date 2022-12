No, gracias.

Falcao no se recuperó y fue descartado para el partido del Galatasaray frente a Alanyaspor. ​​​​​​​El delantero colombiano tiene una lesión en el muslo derecho y seguirá en sus trabajos diferenciados, por lo que no fue convocado.