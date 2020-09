Falcao: “Técnico no sería, en algunos momentos me cuestiono qué voy a hacer después del fútbol"

Falcao García va pensando en qué quiere ser o qué será de su vida cuando no esté como jugador profesional. Y la verdad es que lo tiene muy claro.

“Por ahora me cuestiono qué voy a hacer, me gustaría crear una cierta cantidad de negocios en los que pueda estar al frente, o sino también alguna actividad con el fútbol. Técnico no sería, lo de seguir viajando no lo haría. De pronto prepararme para ser parte de un equipo en la dirigencia o con la experiencia y eso, manejar carreras de jugadores”, aseveró el delantero colombiano en charla con Daniel Habif.

Acá otras declaraciones de Falcao García sobre su trayectoria a nivel de clubes.

Sus comienzos en Europa con el Porto

“Estaba en River Plate y ahí habían varios interesados y uno de ellos era el Porto, en 2009, me llamó la atención porque era grande, ganador, con la rivalidad en Benfica. Estaban James y Guarín y muchos argentinos, éramos muchos sudamericanos y teníamos muy buena relación y eso llevó al éxito”.

*Su época brillante en Atlético de Madrid

“Fue una época linda, con Porto todo fue exitoso y en el primer año ganamos la Europa League y empecé a marcar muchísimos goles, a competir. Con el Atlético comencé a crecer, ganamos la Copa del Rey, la Supercopa de Europa. Yo había tenido en River Plate al ‘Cholo’ Simeone; pero ya en España era un Falcao ya consolidado, llegué en el momento justo y se armó un buen equipo que me permitió realizar mi trabajo”

*Su difícil momento en Manchester United

“No era el mejor momento porque yo me había recuperado meses atrás y es difícil cuando vuelves, es empezar de nuevo, mientras tomas confianza y ritmo y se dio una época en la que el club estaba en una transición y no iba a tener muchas oportunidades. Lo único que me molestó con Van Gaal fue que jugamos un partido que ganamos con gol mío y cuando vuelvo me dice que pone un solo delantero y que el otro está mejor. Yo me preguntaba qué cambió y pues cuando uno gana no cambia el equipo. Fue un año difícil, no le guardo ningún rencor a Van Gaal, siempre me decía las cosas de frente”.