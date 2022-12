Faustino Asprilla aprobó la dupla Muriel-Zapata que quiere armar el Atalanta, de Italia

El exdelantero habló con la prensa italiana y elogió el juego del equipo de Bérgamo, que se clasificó por primera vez a la Champions League.

Faustino ‘El Tino’ Asprilla es palabra autorizada para hablar del fútbol italiano y más cuando se trata de goleadores colombianos, pues fue uno de ellos cuando vistió la camiseta del Parma en la década de los 90.

Publicidad

El exdelantero de la Selección fue contactado por “Gazzetta dello Sport” para hablar de la dupla en el ataque con Luis Fernando Muriel y Duván Zapata que quiere armar el Atalanta la próxima temporada.

Desde el streaming de Gol Caracol puede ver los partidos de la Copa América en vivo online, siguiendo el enlace del canal oficial de la Copa América https://copaamericaenvivo.gol.caracoltv.com/

“Formar un trío con (Alejandro) Gómez promete algo bueno. Sin embargo, lo que es bello en el papel no siempre es efectivo en el campo. Mis dos compatriotas tendrán que sudar para alcanzar y mantener una gran forma física”, aseguró Asprilla.

Además, ‘El Tino’ elogió el juego del Atalanta, que esta temporada hizo historia al terminar tercero en la Serie A y clasificarse a la Champions League.

Publicidad

“Siempre sigo el Campeonato de la Serie A y ‘la diosa’ es la que más me ha gustado. Juega de una manera combativa y ofensiva: no juegan para ahorrarse. Siempre atacan, tanto en casa como fuera. Es el fútbol que me gusta. Y también en la Liga de Campeones llegará lejos si siempre juega con la alegría que vi la temporada pasada ", finalizó el exjugador.

Haga su propio pronóstico de quién quedará campeón de la Copa América Brasil 2019 y del camino de la Selección Colombia en el torneo. Comparta con sus amigos y familiares con el pronosticador de Gol Caracol.

Publicidad