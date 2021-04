“Faustino Asprilla fue el compañero más fiestero, cuando lo tenía en el cuarto me volvía loco”

Faustino Asprilla siempre habló en la cancha con su indudable talento y sus goles, pero fuera de ella también dio de qué hablar y una vez más un excompañero lo recordó.

Esta vez fue Abel Balbo, exjugador quien estuvo con el ‘Tino’ en el Parma, de Italia, y en algunas ocasiones “lo volvió loco”.

En el programa ‘Líbero’ de ‘TyC Sports’, el argentino contó que “Tino Asprilla fue el compañero más fiestero, lo tenía yo en el cuarto y me volvía loco, tuve que pedir cambio de habitación. Me llamaba a las tres de la mañana, llamaba a un amigo, y me despertaba a las 3:00 a.m. para contarme el cuento, y se reía solo y yo le decía “Tino, mañana jugamos, déjate de joder, vamos a dormir””.

Es conocido que Asprilla dejó muchos cuentos y vivencias llenas de momentos curiosos en los diferentes clubes en los que jugó, en los tiempos en los que fue un atacante de velocidad, buena gambeta y goles.