Este lunes, el siempre polémico Faustino 'El Tino' Asprilla habló para 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre la situación por la que atraviesa el colombiano James Rodríguez con el Everton en Inglaterra, con el que no se sabe aún si va a continuar para la temporada 2021/2022.

"James debe estar en donde el entrenador lo quiera, en donde pueda jugar y en donde pueda ser feliz", enfatizó 'El Tino'.

Asprilla habló también sobre Rafael Benítez como estratega de Everton. "Las declaraciones de James van también por culpa de ese entrenador que de entrada lo 'mochó', yo sabía que cuando un entrenador le coge bronca a un futbolista, o cuando no le gusta un futbolista, no le ve nada bueno. Eso ya había pasado con James en el Real Madrid con Benítez, él sabía que este equipo le iba a tocar lo mismo", dijo el tulueño.

Más declaraciones de Faustino 'El Tino' Asprilla :

*Recomendando a James para Newcastle

"James es un buen jugador de fútbol, James puede jugar tranquilamente en el Newcastle, y ojalá pudiera estar allá".

*Las plataformas digitales y James Rodríguez

"Creo que a James le quedan unos 3 o 4 años para jugar bien todavía, que deje esa plataforma de estar hablando y dar noticias que todos los días, da qué hablar a cada día, eso no le sirve".

*Su época como jugador:

"En la época mía yo ni entrevistas daba, y ahora ellos mismos se dan las noticias. A mí me daba una rabia que me tomaran fotos cada que salía, y ahora ellos no necesitan porque todo lo muestran y todo lo graban, son unos bobos".