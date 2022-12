Faustino Asprilla: “Lo de James Rodríguez no es rebeldía, porque habló con el técnico”

James Rodríguez no pasa por su mejor momento en el Real Madrid: poco protagonismo, sin confianza de Zidane y a eso se le sumó su decisión de no ser citado para el duelo liguero frente al Athletic Bilbao.

La rotación de Zidane, clave en el Real Madrid: James y Bale, los únicos sin protagonismo

Publicidad

Por esa razón, en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, Faustino Asprilla se refirió al presente del volante colombiano.

“No es rebeldía, porque habló con el técnico, en este momento James decide lo que quiera hacer en su vida, ya no le van a poner problema para irse a donde se quiere ir”, señaló el ‘Tino’.

“James Rodríguez no aguanta más esta situación, está sufriendo, ya está pensando en el futuro”

Sin embargo, Asprilla mencionó que “(James) tomó tarde la decisión. Si esto es lo que estaba buscando ya para qué, si se acabó la temporada, faltan cuatro fechas. Igual, ya pase lo que pase se va a ir”.

Publicidad

En la noche del domingo, en el programa ‘El Chiringuito’ el periodista Edu Aguirre afirmó que James está “sufriendo, no aguanta más esta situación”, y por esa razón fue que decidió hablar con Zinedine Zidane para que no lo convocara, ya que no está teniendo minutos de juego.