Faustino Asprilla: "Ojo con Yerry Mina, no lo veo bien; lo que pasa es que ganando todo se tapa"

Faustino Asprilla entregó una opinión este lunes relacionada con el nivel actual que tiene el defensor colombiano Yerry Mina, en las tres primeras fecha de la Premier League, del fútbol de Inglaterra. El caucano ha estado de inicialista del equipo que dirige Carlo Ancelotti, en las victorias sobre Tottenham, Albion y el sábado pasado contra Crystal Palace.

El popular 'Tino' expresó su preocupación por el actual nivel de Mina y así comentó que "ojo con Yerry Mina. No lo veo bien".

"A Yerry Mina a la hora de cortar balones lo veo llegando siempre a destiempo, va a unos balones que no debe ir, no mide bien las pelotas. No lo veo muy seguro", agregó Asprilla en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Lo que pasa es que ahora en Everton todo el mundo habla de James, de los de adelante y lo que pasa es que ganando todo se tapa", comentó el otrora delantero de Nacional, Parma, Newcastle y del seleccionado colombiano.

Estos comentarios del tulueño llegan en días en los que se tiene expectativa en nuestro país por conocer la convocatoria de la Selección Colombia de parte del técnico Carlos Queiroz, de cara a los partidos frente a Venezuela (9 de octubre) y Chile (13 de octubre), que se podrán ver en vivo por la pantalla de Caracol Televisión y al mejor estilo de Gol Caracol.