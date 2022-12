Faustino Asprilla recordó su gran gesta frente a Barcelona: "Yo pensé que ni siquiera iba a jugar"

El tulueño habló este martes de aquel 17 de septiembre de 1997 cuando anotó los tres goles en la histórica victoria 3-2 de Newcastle sobre Barcelona, en la Champions League de ese año.

Faustino Asprilla fue protagonista hace 22 años de una de sus más recordadas gestas en el fútbol de Europa

: con tres anotaciones suyas, Newcastle le ganó 3-2 a Barcelona, en el estadio St James Park y en duelo válido por la Champions League.

Y por eso, 'el Tino' sonó fuertemente e incluso en la cuenta oficial del torneo europeo evocaron esa gran actuación.

'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', entrevistó a Asprilla, quien con su particular estilo se refirió a esa noche gloriosa, que quedó marcada en su memoria.

"Ese partido fue muy especial. Yo pensé que no iba a jugar. Jugamos un miércoles con la Selección Colombia en Barranquilla, frente a Paraguay, y yo llegué a Newcastle hasta el sábado en la mañana. Jugué 20 minutos por la Premier y después el técnico (Kenny Dalglish) me dijo que me tocaba pagar una multa. Así yo asumía que no me iban a alinear", explicó el vallecaucano en primera instancia.

Mia Khalifa, la exactriz porno que no oculta su pasión por el fútbol y que cambió de equipo

El relato del 'Tino' siguió. "El técnico estaba bravísimo por mi retardo. Incluso yo pasé al hotel de concentración del Barcelona a buscar a Fernando Couto, quien fue compañero mío en Parma, y los mismos jugadores me dijeron que no había viajado. Ellos me preguntaron que si iba a jugar y yo les dije: "no, no creo". En ese entonces, no se concentraba en Inglaterra. Uno llegaba dos horas antes y así lo hice. El profesor Dalglish empezó a dar la nómina y me nombró, y dentro de mí dije: 'este man me metió".

Ya sobre el partido en particular y lo sucedido en el terreno de juego; Asprilla comentó que "cuando a mí me salía la primera jugada, ya sabía que me iba a ir bien. Salí a la cancha muy tranquilo. Andaba en un nivel bueno, estaba en un momento especial y después tuve la suerte de hacer los goles, algo histórico".

Para finalizar y en medio de las explicaciones de sus tantos, el atacante que se destacó en los seleccionados de Colombia sacó una perla. "Es que hay unos arqueros que son muy bobos (Ruud Hesp). Yo no tenía posibilidad de hacer gol, se estira y me hace penalti. Ahí se abrió el marcador".