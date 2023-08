Faustino Asprilla y un emotivo reencuentro en el St James' Park: su presencia fue motivo de elogios

#EPL 🇨🇴 Tino (@TinoasprillaH) presente en St. James Park!



"There is a face of Newcastle's glorious past. Faustino Asprilla, a wonderful Colombian acrobat. Scored that famous, famous Champions League hat-trick", dijo el muy entusiasmado narrador ingles de @NBCSportsSoccer pic.twitter.com/8tuvqj0W7e