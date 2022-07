Felipe Aguilar es nuevo jugador del Lanús de Argentina

Este viernes, desde Argentina llegaron noticias de Felipe Aguilar, defensa central que acabó de salir campeón con Atlético Nacional y que será nuevo refuerzo del Lanús, de la Primera División de Argentina. El equipo 'granate', hizo el anuncio hace pocos minutos, a través de las redes sociales.

Esto era un secreto a voces desde la semana anterior, cuando medios argentinos y colombianos adelantaron que la negociación por el futbolista antioqueño iba avanzando a buen ritmo. Así finalmente se cumplieron las formalidades del caso y se firmó el contrato para confirmar la transferencia internacional.

"Aguilar es nuestro segundo refuerzo en este mercado de invierno: firmó a préstamo por un año con opción de compra. ¡Bienvenido al Grana, Pipe!", se leyó en el mensaje de la institución para recibir al colombiano, de 29 años.

Cabe indicar que Lanús tiene como entrenador al argentino Jorge Almirón, quien fue entrenador de los 'verdolagas' hace algunos años.

Aguilar tendrá con ese paso al balompié argentino, una nueva experiencia más allá de las fronteras nacionales como quiera que ya había jugado en clubes de Brasil como Santos y Atlético Paranaense.

Felipe Aguilar y su mensaje de despedida a Nacional

En su cuenta de Instagram, Felipe Aguilar dejó el martes pasado un mensaje para Nacional. “Yo pienso que no hay mejor manera de despedirse del equipo de tus amores que siendo campeón. Hace un año llegaba con el anhelo y la ilusión de conseguir títulos con esta institución y así fue. Quiero agradecer primero a Dios, al Presidente Emilio Gutiérrez, a Alejandro Restrepo, a Francisco Nájera y a la junta directiva de Atlético Nacional por brindarme la oportunidad de regresar nuevamente; así como al staff, jugadores y todo el personal que trabaja para el club. Cada vez que tuve la oportunidad de competir, di la vida por estos colores y no me ahorré el más mínimo esfuerzo y por eso me voy feliz, porque sé lo que es jugar para esta institución, en la cual me sentí siempre en casa”, indicó en las redes sociales.

“Por último, pero no menos importante a toda la hinchada verdolaga por su apoyo, que lindo es sentirse querido y valorado, vibrar en la misma sintonía y ser coreado por la afición, de todo corazón un Dios les pague”, finalizó el zaguero central.