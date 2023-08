Felipe Aguilar se despidió de Lanús con un emotivo mensaje en sus redes

Felipe Aguilar culminó su etapa en Lanús, equipo del fútbol de Argentina. Tras un año de estar en dicho club, el defensor colombiano le dijo adiós al 'granate' con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

El futbolista 'cafetero' no dudó en mostrar un sentido agradecimiento a Lanús, que le abrió las puertas en el balompié de aquel país.

"Por medio de este 'post' me gustaría, primero que todo, expresar mis agradecimientos a Dios por permitirme vivir esta nueva experiencia en mi vida, al Club Atlético Lanús por abrirme las puertas al fútbol argentino y haber realizado uno de mis sueños planteados cuando era niño; de la misma manera a todas las personas que hicieron posible mi llegada a la institución", dice de entrada la publicación de Felipe Aguilar en su red social de Instagram.

Pero allí no pararon las muestras de agradecimiento del exjugador de Atlético Nacional, ya que a su vez les dedicó unas palabras a sus compañeros de equipo en Lanús que lo acogieron con amabilidad y le brindaron siempre su apoyo.

"A mis compañeros de equipo quienes me acogieron día a día y me brindaron su amistad , al cuerpo técnico por su apoyo y por creer en mí y a todas las personas que hacen parte y trabajan para el club mis más sinceros agradecimientos. También me gustaría agradecer el cariño de la gente y su apoyo partido a partido", prosiguió Felipe Aguilar.

“Expresar mis agradecimientos al Club Atlético Lanús por abrirme las puertas al fútbol argentino y haber realizado uno de mis sueños cuando era niño, de la misma manera a todas las personas que hicieron posible mi llegada a la institución. Agradecer el cariño de la gente y su… pic.twitter.com/3jqyT8zs7D — Club Lanús (@clublanus) August 1, 2023

Por último, Felipe Aguilar agradeció por el aprendizaje que se lleva tanto personal como profesional de sus compañeros y cuerpo técnico en Lanús.

"Me llevo lo mejor de cada uno de ustedes, así como también un gran aprendizaje en mi vida personal y deportiva. Les deseo muchos éxitos a todos y que continúen creciendo y siendo bendecidos en su camino", concluyó el defensor central colombiano.

Ahora habrá que esperar cuál es el futuro deportivo de Aguilar, que sigue perteneciendo al Athletico Paranaense, de Brasil, con el que tiene contrato.

En este 2023 con Lanús, Felipe Aguilar logró disputar un total de 1.175 minutos, siendo repartidos en 15 partidos jugados, doce de ellos de titular y en los tres restantes salió como alternativa en el banco de suplentes. Además fue amonestado en tres oportunidades.

Felipe Aguilar ha jugado en clubes como Atlético Nacional, Alianza Petrolera, Santos y Athletico Paranaense, de Brasil, y Lanús, de Argentina.

De otro lado, el defensor central de 30 años también ha tenido procesos con la Selección Colombia.