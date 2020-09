Felipe Pardo: “Cuando estaba en Toluca el trato del técnico conmigo fue malo”

En charla con el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, Felipe Pardo no ocultó su malestar por el “mal trato que recibió” por parte del entrenador, cuando militó en el Toluca, equipo dueño de sus derechos deportivos.

Cabe recordar que la polémica empezó cuando, en la previa del partido entre Pachuca y Toluca, el chocoano habló de lo sucedido en su paso por los ‘diablos rojos’.

* Contexto de lo sucedido

“Cuando yo me refiero de Ricardo La Volpe no es porque tuve algún problema, al contrario, fue un técnico que me apoyó bastante. Ya con el técnico actual, que es José Manuel De La Torre el trato fue totalmente diferente y las decisiones que tomó fueron malas hacia mí y hacia el equipo”.

* Opinión de su exequipo

“No lo digo yo. Muchos excompañeros en Toluca, con los que estuve hablando después del partido me dijeron, incluso dentro del juego se insultaban, la situación estaba complicada; el técnico los regañaba y no les decía lo que tenían que corregir dentro del partido. Tras el partido hablé con ellos y me dijeron que todo estaba igual a como cuando yo estaba; te tratan mal, eso es lo que está y estaba sucediendo”.

¿Vivió eso en el fútbol colombiano?

“No, yo solamente viví eso el torneo pasado. Desde que yo llegué a México, hace dos años, hace poco fue la primera vez que presencié eso. En el año y medio, antes de eso, los directivos se portaron muy bien conmigo. Lo extraño es que cuando empezó el proceso con él yo jugué todos los partidos y para este torneo tomaron la decisión de no contar conmigo, eso me sorprendió. Yo en Pachuca estoy a opción de préstamo y si no me compran tengo que volver a Toluca, si eso pasa, ojalá haya otro cuerpo técnico”.