Felipe Pardo: “Desde pequeño estuve con Falcao, él fue de los que más me ayudó”

El delantero colombiano, quien en la reciente fecha de la Copa de México se reportó con gol, habló de su momento y de sus inicios en el fútbol, en los que coincidió con el ‘Tigre’.

Este jueves, en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el futbolista chocoano Felipe Pardo se refirió a su gol en el 2-2 de Toluca contra Pachuca. Además, recordó que “Falcao siempre estuvo ahí”, en sus inicios en el fútbol.

Ya son cuatro goles los que lleva en la temporada el atacante oriundo de Quibdó; tres por Liga y uno por Copa de México.

* Momento en Toluca.

“Es de alegría, de mucha emoción del volver al gol, de saber que se vienen haciendo las cosas bien. El profe me dijo que “’Pipe’ vas a entrar de media punta, ahí con la velocidad que te caracteriza fijo la vas a meter de mano a mano” y, así lo hice, la metí”.

* El ambiente

“En donde la familia se encuentra a gusto, todo fluye. La energía positiva siempre es importante para el buen rendimiento. Anotar el cuarto gol acá en Toluca es importante, la gente acá me tiene mucho aprecio y eso es muy motivante para mi. En lo personal se viene jugando bien”

* El racismo

“Sí, eso de redes sociales fue en un momento cuando un hincha me hizo declaraciones racistas. La gente de acá me dio el apoyo, los mismos hinchas del equipo me dijeron que no prestara atención a eso. Yo lo único que digo es que Dios lo ilumine y que le quite esa rabia”.

* Relación con Falcao

“Desde pequeño yo estuve en la escuela de Radamel García, y también con Falcao. Desde pequeños estuvimos con él, él le ayudaba al papá en su escuela. De ahí Falcao se fue a River Plate, pero siempre estuve con él, él fue de los que más me ayudó y siempre estuvo ahí. Llegué a los tres años. Entrenábamos y jugamos los partidos de Liga de Bogotá en las canchas de Chigüiros”.

