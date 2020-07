Felipe Pardo, en 'rollo' y en medio de críticas por un mensaje publicado en su Twitter

Felipe Pardo es noticia en México por cuenta de una serie de trinos en los que discute con un aficionado y al final se refiere de manera despectiva al Toluca, su anterior equipo.

“Ya veremos cómo le va a tu equipo”, fue el mensaje de Pardo que desató la polémica y que tiene molestos a los aficionados de los ‘diablos rojos’.

El colombiano publicó después un video en el que ofreció disculpas y aseguró que no fue él quien escribió el mensaje, sino la persona que manejaba sus redes.

“Ahora que me levanto veo todo lo que sucedió por las persona que maneja las redes. Él puso un tweet que fue de mi total desagrado y vi lo que desencadenó en las redes. Esa persona ya no trabaja conmigo, él solo tenía órdenes de publicar lo que iba en la imagen y no de responderle a ustedes”, aseguró el atacante.

“Ustedes saben qué tipo de persona soy, nunca trataría mal a un equipo ni a alguien así, y menos al Toluca, que me abrió las puertas y por los buenos momentos que viví”, agregó.

Cabe recordar que Pardo Castro, de 29 años, salió del Toluca y ahora es jugador del Pachuca, que lo presentó con un creativo video en redes, la semana pasada.