“Felipe Pardo hizo el Fair Play del año, en el torneo más negro de la Liga de México”

El atacante colombiano mostró juego limpio en el partido que el Toluca perdió 1-0 con Tigres y se ganó palabras de elogio desde suelo mexicano. El chocoano simuló una falta dentro del área y le dijo al árbitro que no pitara la falta.

Felipe Pardo, mediocampista colombiano del Toluca, con una muestra de juego limpio, y Kazim Richards, delantero inglés del Veracruz, con el gol que acabó una larga racha de juegos sin victoria, destacaron a media semana en México en la decimosexta jornada del torneo Apertura-2019.

Publicidad

- La lealtad de un Diablo -

En el segundo tiempo del partido del Toluca ante los Tigres en el estadio Universitario, el ‘Pipe’ Pardo cayó en el área, aparentemente tocado por el portero argentino Nahuel Guzmán.

Los ‘Diablos Rojos’ reclamaron al árbitro que señalara el penalti, pero Pardo se le acercó para decirle que no lo hiciera y que ni siquiera era necesario revisar la jugada en el VAR.

"La verdad, el arquero no me toca", comentó Pardo al final del partido. "Entonces le dije al árbitro que no lo revisara, que no era necesario porque me tiré, me tropecé".

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

El gesto del volante colombiano fue recibido con agrado en México luego de que en semanas previas el fútbol de este país viviera diversas controversias: la falta de pago a los jugadores del Veracruz, la insolidaridad de los Tigres con ellos, la violencia en el estadio del Atlético de San Luis y, según medios de prensa, acusaciones de corrupción sobre el director técnico uruguayo Gustavo Matosas por llevarse comisiones de los fichajes de jugadores.

Publicidad

"Felipe Pardo del Toluca hizo anoche el Fair Play del año en el torneo más negro de la Liga MX”, comentó en Twitter el cronista deportivo Javier Alarcón.