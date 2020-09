Fernando Burlando: "Boca Juniors tomó una decisión muy responsable con Sebastián Villa"

Desde Argentina reportaron en las últimas horas que Boca Juniors habría tomado la decisión que Sebastián Villa no juegue con el equipo hasta que se resuelva la denuncia por violencia de género que interpuso su expareja Daniela Cortés. A raíz de eso, el futbolista colombiano estaría buscando una salida, más concretamente al Atlético Mineiro de Brasil.

El abogado defensor de Cortés, Fernando Burlando, habló para el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' para contar más detalles de cómo es la situación del jugador ante la justicia argentina y si sería posible salir a jugar en otro país.

"Recibimos con bastante sorpresa la decisión de Boca Juniors. Si bien queremos una actitud lógica frente a la violencia de género, pensamos que el club iba a tomar otra actitud. Al final, tomó una decisión muy responsable respecto a lo que es esta problemática. El señor Villa ha pedido un sin número de medidas que han tenido que ver con el aporte de pruebas testimoniales, que no son de importancia, sino que son testigos de concepto. Y por ahora faltan recibir dos medidas más. Una que tiene que ver con una prueba pericial digital, en los celulares de uno de los testigos de Daniela. Ya después no quedaría nada".

También, en el tiempo reciente se ha especulado con que el jugador y su exnovia podrían llegar a un tipo de acuerdo para quitar la demanda y que Villa pueda continuar con su prometedora carrera deportiva, la que se ha visto claramente afectada a raíz de este acontecimiento.

"No hubo ningún tipo de acuerdo. Cuando se da una situación de violencia de género en Argentina, la Ley prevé la formalización de una acción de daños y prejuicios. Dentro de los hechos de revictimización que ha provocado Villa, en los que no solo ha negado una relación de pareja y expuesto videos en los que Daniela lloraba en ropa interior, creemos que son parte de una conducta sistemática de violencia, que continuaron cuando las conductas de violencia física terminaron", dijo Burlando.

El abogado también aclaro que el fichaje del futbolista para otro equipo del extranjero no es tan fácil ya que todavía no tiene permitido salir de Argentina, aunque si es para trabajar, ni Burlando ni Daniela Cortés tendrían problema en llegar a un acuerdo para que se le permita ese derecho de laborar.

"Hoy Villa tiene una prohibición de salir del país. Cualquier situación que altere esto, tiene que ser autorizada por el juez. Si me preguntan a mi, el hecho de que Villa viaje, no es algo que le preocupe a Daniela. Ella entiende que ese es el trabajo del jugador. Normalmente cuando al violento se le quita la posibilidad dignificante de trabajar, se convierte en una persona aún más violenta, así que nosotros no tenemos ningún tipo de obsesión. Todo esto se ha dado en términos entre adultos, que hasta la fecha Villa no ha asumido".

Por último, Fernando Burlando indicó que Sebasián Villa aún no es consciente de la magnitud del lío jurídico que se esta llevando en su contra y que podría perjudicarle seriamente su carrera, hasta el punto de poder acabar con ella de forma prematura.

"Uno de los delitos que se le acusa a Sebastián y que da la sensación de que él no lo entiende, es el de coacción agravada. Y el mínimo de ese delito arranca en cinco años de cárcel. Creo que el tema es realmente serio y no menor. Yo reitero que hoy por hoy, en los deportistas, lo que te puede llevar a perder todo en tu vida es un episodio de violencia de género. Cuando el futbolista tiene la estupidez de involucrarse en un episodio así, pierde toda la posibilidad de abrazar el éxito", concluyó el apoderado de Daniela Cortés.