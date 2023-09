Fiorentina dio parte médico de Yerry Mina, sin detallar su tiempo específico de recuperación

La ACF Fiorentina emitió un comunicado oficial informando sobre la lesión que sufrió el defensor colombiano Yerry Mina durante el partido entre Chile y Colombia. El club de Florencia detalló la naturaleza del problema físico y el estado actual del jugador, en términos de rehabilitación.

Durante el encuentro entre Chile y Colombia, Yerry Mina sufrió una lesión en el muslo izquierdo. El jugador regresó a Italia y de inmediato se sometió a pruebas instrumentales para evaluar la gravedad de la lesión. Los resultados del diagnóstico indicaron que Mina presenta una lesión entre el primer y segundo grado de la unión miotendinosa del músculo recto femoral del muslo izquierdo.

"La ACF Fiorentina informa que esta tarde el jugador Yerry Mina, que regresó a última hora de la mañana, fue sometido a pruebas instrumentales tras la lesión sufrida durante el partido Chile-Colombia. Las pruebas realizadas evidenciaron una lesión entre el primer y segundo grado de la unión miotendinosa del músculo recto femoral del muslo izquierdo. El jugador ha iniciado el proceso de rehabilitación y será reevaluado a lo largo de las próximas semanas." indica el comunicado del club 'viola'.

Esta lesión es una noticia preocupante tanto para el jugador como para el club, ya que afectará su disponibilidad para futuros encuentros. La Fiorentina ha confirmado que Mina ha comenzado el proceso de rehabilitación para recuperarse de esta lesión. Sin embargo, no se ha proporcionado un cronograma exacto para su regreso a las canchas donde recordemos no he tenido protagonismo esta temporada y aún no debuta con la 'Fiore'.