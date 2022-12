“Físicamente estoy bien”, Juan Fernando Quintero superó los exámenes médicos

El volante colombiano, nuevo jugador del River Plate argentino, espera ponerse a punto prontamente para unirse a los trabajos dirigidos por el técnico Marcelo Gallardo.

📸 Imágenes de la revisión médica de @juanferquinte10 en la Clínica Rossi. pic.twitter.com/GrMrX6eSYH — River Plate (@RiverPlate) January 23, 2018

Este martes, Juan Fernando Quintero pasó los chequeos médicos que realiza el River Plate, conjunto en el que también juega el barranquillero Rafael Santos Borré, quien anotó gol en el superclásico contra Boca Juniors, el pasado domingo.

“Tuve para solo tres días, pero hice una pretemporada y espero encontrar rápido mi nivel para el profesor y los muchachos”, indicó el antiqueño.

A sus 25 años, Quintero vestirá la séptima camiseta de un club de fútbol: “físicamente estoy bien, simplemente en el tema de los entrenamientos es en el que me tengo que poner a punto”.

El ex Porto reconoció que “siempre me ha llamado la atención el fútbol argentino, me siento muy motivado de estar acá. De mi parte, quiero responder en el campo, no hablar mucho”.

Juan Fernando Quintero se unirá, inicialmente, por un año a River Plate.