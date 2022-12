Francisco Maturana: “Los técnicos colombianos se han hecho a pulso y en el país los irrespetan”

El extécnico de la Selección Colombia se refirió al buen presente que viven sus colegas en el fútbol del exterior y a la falta de reconocimiento que tienen en el país. “Cosas que son normales en un extranjero, en el colombiano son mal vistas”, dijo.

Los directores técnicos colombianos gozan de un gran presente y de una reputación que ha despertado el interés de varias selecciones a lo largo y ancho del continente americano.

Así, Reinaldo Rueda, asumió la dirección técnica de Chile; Juan Carlos Osorio, la de Paraguay, y Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, la de Ecuador, tres escuadras que no fueron al Mundial pasado y que ahora se la juegan por los nuestros para volver a una cita orbital.

Sus compatriotas Luis Fernando Suárez y Jorge Luis Pinto no se quedan atrás. El primero es candidato para dirigir a la Selección de Costa Rica (también a la de Colombia) y el segundo fue ternado para llegar a Egipto, pero el mexicano Javier Aguirre le ganó el pulso.

Con ocasión del momento que viven los entrenadores nacionales, Golcaracol.com habló con un histórico del balompié de nuestro país como Francisco ‘Pacho’ Maturana, quien dirigió a la Selección Colombia y la clasificó a los mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94.

Maturana, de 69 años, fue campeón de la Copa América con la ‘tricolor’ en 2001 y dirigió a las selecciones de Perú y Ecuador. Gracias a su trabajo en el exterior, les abrió las puertas a algunos de sus pupilos, entre ellos ‘El Bolillo’ Gómez y Luis Fernando Suárez.

Nadie mejor que ‘Pacho’ para hablar de una camada de profesionales a los que conoce mejor que nadie, pues ha sido testigo directo de su crecimiento y evolución en sus carreras como directores técnicos.

¿Qué tienen de especial los entrenadores colombianos para ser tan valorados afuera?

“El técnico colombiano es como cualquier otro colombiano, ¿me entiende?...Son llenos de talento en la disciplina que usted quiera. Hay muchísimo talento. Vos te encontrás con un Juan Carlos Osorio, un Reinaldo Rueda, Luis Fernando Suárez, Jorge Luis Pinto, Hernán Darío Gómez. Son mal contados seis técnicos de talla mundialista y no me estoy poniendo yo. A cualquier país del mundo al que vas, bien sea en América o Europa, estos nombres generan respeto y reconocimiento”.

Pero Osorio, Rueda, Suárez, Pinto y Gómez no son los únicos. También están Óscar Pareja y Wilmer Cabrera, a quienes les ha ido muy bien en Estados Unidos.

“Ahora viene una camada de técnicos que están ahí, el caso de Pareja, el caso de Cabrera. ¿Y qué tienen en común esos tipos además de ser colombianos y del talento? Tienen el origen, en el sentido de que acá en Colombia, en 70 años de fútbol, no hay una escuela de formación de los entrenadores. Toda esta gente se ha hecho a pulso. Con sus propios recursos, han buscado de la capacitación, de la inteligencia para esto. Eso tienen”.

¿Y en Colombia tienen el reconocimiento que se merecen?

"No, no son reconocidos en su país, no sé si por la familiaridad. Vos escuchás hablar de un técnico colombiano y la descalificación es lo primero que se hace, el irrespeto. Cosas que son normales en un extranjero, en el colombiano son mal vistas. Si el técnico colombiano te dice que quiere hacer un entrenamiento a puertas cerradas, te tildan de científico, que qué estás escondiendo, que quién sos. Si el técnico de afuera viene y lo hace, es normal, está blindando el entorno. Eso es lo que pasa acá".

