Francisco Maturana y la oportunidad fallida de dirigir al Real Madrid: se quedó con las ganas

El entrenador colombiano se refirió al contrato que había conseguido con el equipo ‘merengue’, tras su paso por el Real Valladolid. Así contó esa historia.

Francisco Maturana es un técnico no solo reconocido en nuestro país por sus logros en el rentado local y en la Selección Colombia, sino también por su gestión a nivel internacional, lo que lo llevó a estar muy cerca de tomar las riendas del Real Madrid.

El mismo ‘Pacho’ recordó del momento que firmó un contrato con el equipo ‘merengue’ y contó los detalles por los que no terminó dirigiendo.

“Firmé contrato, el aval lo dio Vicente del Bosque, luego de ver jugar al Valladolid. Los directivos me invitaron a una cena y me preguntaron que si sabía lo que acababa de ocurrir. Les dije que sí, que había firmado un contrato, y me dijeron que no, que era mucho más, que había tocado el techo del fútbol y que había que brindar con champaña Dom Pérignon, un nombre que en mi vida nunca había escuchado. Y les respondí que aún no había tocado el techo, que eso sucedería el día que me sentara en el banco del Real Madrid, y que cuando eso pasara, yo invitaba al tal Dom Pérignon ese”, dijo de entrada en entrevista con ‘El País’ de Cali.

Maturana siguió refiriéndose a lo que terminó pasando y que por decisión propia terminó declinando la propuesta de estar en el Real Madrid.

“Madrid se fue en caída, me dijeron que mientras yo llegaba autorizara un técnico, le dije al presidente Ramón Mendoza que el equipo no era mío, y ellos llevaron a Radomir Antic, que ganó seis partidos y empató uno. Me dijeron que había armonía, pero que conmigo había un contrato, que llegara como manager y que cuando Antic comenzara a fruncir, entraba yo. Le dije que no, que yo no era un gallinazo para estar pendiente de la carroña. Quedaron el respeto y el aprecio”, finalizó ‘Pacho’.

