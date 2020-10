Francisco Meza, defensor de Tigres: “Quiero quedar campeón y estar en la Selección Colombia”

Francisco Meza ha tenido un buen nivel luego de la para en el fútbol por el coronavirus y espera poder ayudarle a Tigres, de México, a salir campeón en el torneo mexicano y que con ese buen momento sea tenido en cuenta para la Selección Colombia .

Precisamente, sobre su gran momento y sus anhelos, Francisco Meza charló con GolCaracol.com y dejó ver que trabaja todos los días para seguir mejorando en su fútbol.

¿Por qué el buen momento de Pacho Meza en México?

“El esfuerzo que he hecho desde mis lesiones, desde que empecé a jugar, el momento que estoy viviendo ratifica todas esas cosas que he podido vivir durante toda mi carrera. También estar acompañado de buenas personas me ha ayudado mucho para que sea muy bueno el rendimiento”

¿Siente que aún puede dar mucho más en cuanto a su rendimiento?

“Claro que puedo dar más, estoy en un buen nivel, pero en el día a día puedo seguir aprendiendo. Hay que seguir haciendo las cosas bien y aprendiendo de los errores que se cometen, para eso son los videos, los entrenamientos y la autocrítica para seguir levantando el nivel, partido tras partido me voy a sentir mejor. Después de la para me ha caído muy bien estos partidos que he jugado y espero seguir así”

¿Qué metas tiene a corto y mediano plazo?

“A corto plazo es estar en un buen nivel partido tras partido. En 12 fechas me he sentido bien, he podido ayudar a mi equipo, quiero estar en la Selección que es lo que todo jugador anhela. A mediano plazo quiero quedar campeón con Tigres, ir a un Mundial de Clubes, nos lo debemos, a la hinchada también, hemos estado cerca, hemos perdido las dos últimas finales, pero queremos estar allá. Vamos a poner todo nuestro empeño para poder ir”

¿Cómo superar las lesiones que lo han afectados y volver más fuerte?

“Primero hay que pasar el duelo, entregándole todas las cargas a Dios, aferrándose al trabajo, a no desistir, estar bien rodeado de nuestras familias, de los profesionales médicos también. La parte psicológica ha sido muy buena en mí para poder seguir adelante, son tropiezos que da el deporte y toca levantarse”