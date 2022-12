Francisco Meza dice que es “obligatorio” que Tigres le gane la Concachampions a Monterrey

El defensor colombiano, habló de la obligación que tienen de ganarle a los ‘rayados’, en la definición del certamen internacional. Los partidos serán el 23 de abril y el 1 de mayo.

El colombiano Francisco Meza, defensa del Tigres mexicano, aseguró este miércoles que para su equipo ganar la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, ante el Monterrey, su acérrimo rival, es una obligación.

En la serie por el título, Tigres y Monterrey, dos viejos conocidos en el balompié azteca ya que protagonizan el Clásico Regiomontano, chocarán el 23 de abril en la ida y el 1 de mayo en la vuelta.

"Para nosotros es ganar o ganar, tenemos un solo resultado obligatorio porque no quiero ni pensar lo que nos sucederá si perdemos, eso no cabe en nuestra cabeza", dijo Meza en conferencia de prensa.

Meza, de 27 años, agregó que no quiere "anticiparme a esa final" ya que el equipo piensa en la liga del Clausura mexicano aunque sabe "que todo el entorno pone en éxtasis a la ciudad".

Por otra parte, el exdefensa del Santa Fe de su país argumentó que la final de la Concacaf ante el Monterrey no puede ser catalogada como una revancha de la final de liga del Apertura 2017.

"Es diferente. En esta nos encontramos a la disputa de un torneo continental que da el pase al Mundial de clubes, no podemos tomarla como parámetro para una revancha, la gente y los jugadores creo que tienen conciencia de ello", apuntó.

Tigres y Rayados comparten como sede la ciudad de Monterrey, al norte de México. Su rivalidad data de hace 59 años en la lucha por la supremacía regional y en diciembre de 2017 por primera vez disputaron una final de liga que ganó Tigres 2-1 con gol de Francisco Meza.

"Esa final es tiempo pasado, ese triunfo es algo para la historia, fue bonito quedar en el recuerdo con mi gol, también las cosas que hicieron mis compañeros. No me tocó jugar mucho en la liga, pero en la Final estuve dispuesto y los minutos que me dieron los trabajé al máximo", señaló.

El colombiano, quien ha sido campeón con el Santa Fe de su país y Tigres, aseguró que en esta final de Concacaf no tienen margen de error y no siente que estén cómodos por haber ganado ya una final a su rival enconado, sino todo lo contrario, quieren seguir agrandando su dominio.

En el Clausura actual, Meza no ha sido ocupado continuamente por el entrenador brasileño Ricardo Ferretti, quien lo ha puesto en la cancha solo en cuatro ocasiones, sin embargo, estará de titular ante el Morelia este sábado, en la decimoquinta jornada del Clausura 2019.