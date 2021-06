Francisco Meza se ganó la confianza del técnico Miguel ‘Piojo’ Herrera y seguirá en Tigres

Hace unas semanas estaba en duda la continuidad de Francisco Meza como defensor de Tigres de México. La temporada anterior no tuvo tanta regularidad y fue una alternativa para el entrenador Ricardo ‘Tuca’ Ferretti. Incluso, tras la salida del técnico al Juárez, el central barranquillero sonó como uno de sus refuerzos.

Pero Meza, que tiene seis meses más de contrato con el conjunto universitario, quería seguir en el club y ganarse la confianza del nuevo técnico, Miguel Herrera. Según informa ‘as México’, el ‘piojo’ confirmó que no habrá más bajas en el club, y explicó que el uruguayo Leo Fernández y ‘Pachito’ seguirán en la institución.

“Con Meza somos 10 extranjeros, no tengo contemplado que salga nadie, me da gusto tener una gran competencia en ese puesto, tengo cuatro centrales mexicanos de muy buen nivel y tres de selección por supuesto que con el extranjero (Pacho) hablé con él y ha entrenado bien y le quedan seis meses, pero le queda contrato, depende si hay una renovación o no. Vamos a buscar que todo salga bien", expresó el entrenador en una rueda de prensa que registró el medio mexicano.

Meza había sonado para regresar a Santa Fe, pero era muy difícil porque el mismo jugador le confirmó al presidente Eduardo Méndez que tenía contrato. Además, el club mexicano solo pensaba en vender los derechos del jugador, dinero con el que actualmente no cuenta el conjunto ‘cardenal’.