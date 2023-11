Más elogios llegan para Falcao García, tras haber sido uno de los jugadores más destacados en el compromiso entre Atlético Lugones contra Rayo Vallecano, que terminó con un marcador 6-0. Otro que se sumó a la lista fue el actual entrenador del samario, quien destacó el gran trabajo que el 'Tigre' hizo en cancha.

Luego de culminar el partido, el técnico Francisco Rodríguez Vílchez dejó sus comentarios a favor del samario. "Ha podido jugar Radamel y Sergio, también Bebé. Es importante que hagan goles, el partido era difícil a nivel competitivo llevarlo al máximo por que el rival era incómodo. Contento por Radamel que ha hecho un muy buen gol también. Contento por ellos y por el equipo porque es una competición que a la gente le gusta. Es un partido que ha servido para coger minutos y confianza a jugadores como Radamel, todo esto nos sirve", sentenció el estratega.

Por otro lado, el técnico del Rayo Vallecano no demeritó que el rival fuera Atlético Lugano. "Era un partido en el que queríamos darle minutos a la gente que no es habitual en la competición de LaLiga y sabíamos que iban a rendir bien. No es fácil por más que sea un equipo de menor categoría, jugamos el partido con al máximo de nuestras capacidades. Nos llevamos un partido que era nuestra obligación. Contento porque hubo minutos para la gente que no los tiene, goles para la gente que los necesita", comentó Rodríguez.

Y es que Falcao García no era titular desde hace varios compromisos, pese a ser uno de los jugadores con mayor experiencia en el Rayo Vallecano. Hecho por el cual, para algunos era extraño ver al colombiano en el banco de suplentes. Sin embargo, el director técnico español siempre ha sido muy claro que el 'cafetero' no solo aporta dentro, sino afuera de la cancha, situación que enriquece al crecimiento del equipo.

¿Selección Colombia para Falcao García?

En los próximos días, la Selección Colombia se enfrentará a Brasil y Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas. Y aunque no ha se han conocido quiénes serán los jugadores que llamará Néstor Lorenzo, luego de la actuación del miércoles de Falcao García y su conocimiento en el combinado 'tricolor', no se descarta que el samario pueda estar en los partidos de las próximas fechas frente a Brasil y Paraguay.

Hay que recordar que la última vez que Falcao García estuvo con la selección fue el 28 de marzo de 2023, cuando los 'cafeteros' derrotaron 1-2 a Japón, por partido de fogueo.