Desde un lugar remoto de Europa, un nombre colombiano se ha vuelto más común de lo normal. Cuando se habla de Frank Castañeda en Moldavia, todos lo reconocen. Y cómo no hacerlo, si es el goleador del Sheriff Tiraspol, equipo más importante de este país y actual campeón de la Liga moldava.

El caleño de 26 años no se quedó con el reconocimiento local, sino que también trascendió fronteras. Se convirtió en el sexto máximo goleador en las ligas europeas de la temporada. Solamente por detrás de estrellas como Robert Lewandowski, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y además, se ganó la distinción de ser el colombiano con más anotaciones en el Viejo Continente.

Por esta razón, GolCaracol.com se contactó con Frank Castañeda, quien desde Tiraspol, declaró que: "lo que he conseguido esta temporada es por el talento que tengo y el trabajo que he realizado".

¿Qué siente al saber que es el colombiano con más goles de la temporada. Por encima, incluso de Luis Fernando Muriel?

"Es un orgullo haber superado la marca de Muriel, lo trabajé muy duro en toda la temporada. Quería hacer mi historia acá en el club, quedar en los libros de esta institución. Marqué hasta ahora 28 goles, mañana se puedo superar la cuenta. Superar el récord es una satisfacción. Sé que él está en una liga mejor (Serie A), pero eso no desmerita el trabajo que he venido haciendo".

¿Se ha convertido en una estrella en Moldavia?

"En casi todos los noticieros que hay acá me nombran a cada rato. De mi nombre están hablando bien en toda Europa. Me han llegado noticias de otros países, donde resaltan lo que he hecho en la temporada. Mis goles han generado mucho eco en otros lados del mundo. Me felicitan".

¿Cómo son las cosas en las calles de Tiraspol, lo reconocen mucho?

"La vida acá es muy tranquila. Es una ciudad pequeña, pero muy acogedora. Las personas te tratan muy bien. El equipo tiene bastante hinchada, acá la gente te reconoce en la calle, me tienen respeto y me hacen sentir importante".

Con el buen rendimiento, imagino que ya le han 'echado el ojo' desde otros lugares de Europa...

"Todos los días recibo llamadas de representantes en todo el mundo. Hay otros agentes que me quieren ubicar en otras ligas mejores. Mi deseo es seguir escalando en mi carrera".

¿Cuál es su objetivo a corto y largo plazo?

"Quiero jugar en una liga más vista. Puede ser en Alemania, Turquía, Rusia. Y a largo plazo me gustaría estar en un club grande del fútbol mundial. Igualmente, quisiera tener un acercamiento a la Selección Colombia".

Este miércoles, disputará su último partido de la temporada en Moldavia y Frank podrá levantar el trofeo de campeón, con los aficionados del Sheriff. Esos que no han podido alentarlo desde las gradas, desde su llegada a Moldavia. Y que por fin, van a poder ver a la estrella colombiana que los ha hecho emocionar al frente de los televisores.