Frank Castañeda: "Mi madre llora de alegría por verme triunfar en la Champions League, con Sheriff"

Sheriff Tiraspol está a 90 minutos que conseguir la gran hazaña: eliminar a Dinamo Zagreb y avanzar por primera vez a la fase de grupos de la Champions League.

Frank Castañeda, uno de los colombianos que militan en el club de Moldavia, charló con Gol Caracol en la previa a este importante e histórico compromiso para el conjunto del nacido en Cali.

"Estamos muy contentos y motivados por este partido de vuelta que se viene para lograr ese sueño que tengo desde pequeño, siempre esperé la oportunidad de llegar a jugar una Champions League", expresó de entrada en la entrevista.

El juego contra los croatas será este miércoles, a partir de las 2 de la tarde de nuestro país. La llave va a favor del Sheriff 3-0 y los moldavos esperan concretar la 'faena', en el estadio Maksimir.

¿Cómo se imagina concretar este objetivo histórico?

"Eso debe ser como cuando uno queda campeón, eso es darle un título importante a un club que nunca ha estado en esta competencia. Los mejores equipos del mundo vendrán a jugar contra nosotros, vamos a celebrarlo con todo ese momento tan especial".

¿Qué les dicen en Moldavia?

"Todo el mundo está como en una burbuja de estar viviendo un sueño y a la expectativa de lo que ocurra y es todo el país, se especula mucho, se habla de con quién nos tocará cuando entremos, que el PSG con Messi, que Real Madrid vendrá a Moldavia".

¿A qué equipo le gustaría tener en la fase de grupos?

"Me gustaría enfrentar a Real Madrid, desde niño fui hincha de ellos, los veías desde los 'galácticos', es el club que más champions tiene, sería un sueño cumplido".

¿Se ve con la camiseta de la Selección Colombia puesta?

"He venido trabajando durante varios años con miras a la posibilidad de la Selección Colombia, hay que soñar y creer, pero primero hay que trabajar, en algún momento me tendrán en cuenta".

¿Cuál es el techo de Frank Castañeda?

"No lo sé, lo más cercano es la clasificación a la Champions League, tengo que mejorar muchas cosas, son cosas que se ganan con los partidos. Quiero llegar a un equipo más grande en Europa".

¿Qué le dicen sus amigos, su familia, en Colombia?

"Todos están contentos, no solo es mi sueño, sino también el de muchos amigos que me acompañan siempre, de personas que no lograron llegar al profesionalismo, me escriben y me dicen que estoy a un paso de lograr el gran sueño de jugar el torneo. Mi familia también... mi madre llora de la alegría al verme triunfar".