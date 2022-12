Frank Fabra: "Complicado fue perderme el Mundial con Colombia y la Libertadores con Boca"

El lateral colombiano charló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre su presente deportivo, la lesión que sufrió en su rodilla izquierda y aprovechó para hablar de la Selección Colombia.

Frank Fabra está feliz por su regreso a las canchas. Después de casi once meses por fuera de las canchas, el jugador de Boca Juniors fue titular en el empate del ‘xeneize’ frente a Aldosivi, 1-1.

"Contento por el regreso, tenía mucho temor por mi rodilla, pero me respondió de la mejor manera, cosa que me alivia y pues feliz por poder aportar nuevamente en mi equipo y a mis compañeros.", dijo Fabra en entrevista con 'Blu Radio'.

Asimismo, habló del momento duro que pasó, luego de sufrir esa lesión en su rodilla: "Lo más complicado fue perderme el Mundial de Rusia con Colombia y la Libertadores con Boca. Mi cabeza intentó desestabilizarme, pero el apoyo de la gente y de mi familia fue fundamental para mi recuperación y mi estado de ánimo. ", aseguró.

El jugador, de 28 años, hizo referencia al apoyo que recibió por parte de Falcao García, desde el primer momento que sufrió la lesión

"Hablé mucho con Rada, él ha estado muy pendiente de mi lesión, de mi recuperación y quiero aprovechar para darle las gracias. Me dijo una frase que jamás olvidaré: "A pesar de las cosas duras que la vida nos pone, siempre habrá un momento donde todo se equilibra” ", respondió Frank Fabra.

Por último, comentó sobre el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, y la posibilidad de ser llamado para la Copa América de Brasil 2019: "No he hablado con el ‘profe’ pero aquí ha estado un colaborador de él, que ha estado pendiente de los colombianos de Boca y eso te motiva a trabajar más fuerte. Yo me siento bien y mi rodilla también. Solo me faltan más minutos de rodaje y si el técnico Queiroz me necesita claro que estaré ahí para ayudar.” cerró el colombiano.

