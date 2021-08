Frank Fabra, Edwin Cardona y Sebastián Villa, criticados: "Boca deja que hagan lo que quieran"

Boca Juniors arrancó la semana de manera turbulenta, se dice que su entrenador Miguel Ángel Russo no estará más en el banquillo 'xeneize' y la racha de derrotas sigue presente en la Liga Argentina.

Sobre esto, habló Cristian Traverso, exjugador e ídolo del cuadro azul y oro, quien no se guardó nada y apuntó claramente a los culpables de toda esta situación, según su pensamiento.

"Hay jugadores que no merecen estar jugando en Boca, nosotros ya no existimos más (los exjugadores campeones), ustedes representan al fútbol de Boca y llega un momento en que me ilusiono", expresó en charla con 'TyC Sports'.

Y agregó: "Los que tiene que sacar la cara por el cuerpo técnico, por los dirigentes y por sus hinchas son los jugadores y hay jugadores demostrando que están tranquilos, que saben que van a jugar en Boca porque vinieron a Boca, porque es muy fácil llegar a Boca en este desconcierto".

Además, criticó fuertemente a varios integrantes de la plantilla profesional del club, entre ellos, los colombianos Sebastián Villa, Edwin Cardona y Frank Fabra.

Publicidad

"Con la vara livianita le permitimos a Villa lo que carajos se le canten las pelotas, a Cardona que haga lo que quiera, a Fabra que haga lo que quiera, a Zambrano que haga lo que quiera", añadió.

Y concluyó: "Boca no es joda, muchachos. Después saben qué hacemos, 'yo me quiero ir a Europa' y baja el vicepresidente a decir, ´señores acá no se habla más de eso' y así tiene que ser. Después hay momentos para querer irse, pero no es este el momento porque no hay un mercado apetecible para ustedes".

Todos en Buenos Aires están a la espera de la confirmación por parte del cuadro 'boquense' de la salida de Russo, Sebastián Battaglia tomaría las riendas del primer equipo de manera interina.