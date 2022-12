Frank Fabra: “El título con Boca Juniors fue algo emotivo, único y especial, teníamos ese objetivo”

El lateral izquierdo del equipo ‘xeneize’ y de la Selección Colombia, habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’. Se refirió a su actualidad en el cuadro argentino, la importancia de Miguel Ángel Russo y analizó el duelo que tendrán contra Medellín.

Frank Fabra fue fundamental en el título liguero que consiguió Boca Juniors. Por ese motivo, se mostró feliz por lograr ser campeón.

“Fue algo emotivo, algo único y especial porque nos encaminamos en ganar los partidos que quedaban, nosotros teníamos el objetivo”, dijo de entrada el antioqueño a ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

Por otra parte, Fabra habló de lo que significó volver luego de la lesión que sufrió en 2018, cuando tuvo ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

“Fue difícil, tener minutos muy esporádicos, con poco tiempo para adaptarme al ritmo de competencia, todos saben lo que me perdí por la lesión, pero no me tocaba agachar la cabeza, sino seguir, queda mucho camino por recorrer, espero estar en cosas importantes”, aseveró.

Repase acá las otras declaraciones de Frank Fabra:

*Relevancia de Gustavo Alfaro en el título de Boca Juniors

“La verdad es que el ‘profe’ Alfaro le dio ese toque a su equipo, que defendía muy bien, tenían pocas chances de gol los rivales y hace parte de este título que logramos ganar, fue parte importante”

*La llegada del técnico Miguel Ángel Russo

“Con Russo trabajamos de la mejor forma, cada uno de los compañeros. Tiene un trato especial con cada uno de ellos, veníamos de un año complicado”.

*Baile de celebración con Sebastián Villa

“Es el baile típico del Chocó, que prácticamente lo hago todas las navidades con mi familia y en la celebración nos acordamos y lo hicimos con Villa. Algunos tienen su sabor en Argentina, otros no, y la verdad que algunos se animan”.

*Análisis de Medellín, por Copa Libertadores

“El ‘profe’ quiere ganar todos los partidos, mañana (martes) no será la excepción, viene preñándolo hace mucho tiempo, le gusta estudiar mucho a sus rivales y sabemos lo que haremos para contrarrestar la importancia de Medellín”.