“Frank Fabra es tan bueno que a veces parece que no tiene ganas de jugar”

Frank Fabra ha encontrado su lugar en el mundo en Boca Juniors, donde goza de su octavo año en el club argentino. Y en la institución ‘xeneize’ reconocen su aporte por tanto tiempo, algo que volvió a expresar el histórico Juan Román Riquelme.

En una entrevista con ‘ESPN’, el exjugador y ahora directivo del elenco de Buenos Aires, llenó de elogios, una vez más, al lateral izquierdo colombiano.

“Frank Fabra es el Marcelo del Real Madrid para nosotros, yo voy feliz a la cancha cuando juega Fabra, hace cosas que no son normales. Es tan bueno que a veces parece que no tiene ganas de jugar”, aseveró de entrada Juan Román Riquelme.

En la entrevista, el histórico ‘10’ de Boca Juniors recordó varios goles, asistencias o grandes actuaciones del colombiano en los recientes años, para argumentar su importancia dentro del plantel ‘xeneize’.

“No sé cómo explicarlo, el gol que hizo en cancha a Rosario Central, no sé cuantos goles más lindos que ese he visto, fue maravilloso, todo lo que pensó, pasó. Juega de lateral izquierdo, el otro día cancha de Boca contra Racing por Copa Libertadores el primer tiempo sacamos mucha ventaja por culpa de Fabra. El segundo tiempo fuimos mejor como equipo. No puedo creer que un lateral izquierdo haga todas esas cosas, así si quieres te voy contando todo lo que nos dio en estos tres años y medio, gol a Gimnasia, en cancha de Lanús inventándose una jugada y le dice a Benedetto empújala”, mencionó Riquelme.

Y el directivo de Boca Juniors dijo también que sobre Fabra deberían hablar más los medios argentinos, por su estilo de juego y por lo que aporta en cancha.

“Es un fuera de serie, es real que no es tan conocido como lo merece, no tengo dudas que Frank está entre los mejores laterales izquierdos de la historia de nuestro club, por eso lleva tantos años”, agregó.

Y para terminar, Juan Román Riquelme no dudó en decir que le gustaría que el futbolista antioqueño decidiera retirarse con la camiseta de Boca Juniors.

“Es un jugador de una categoría mayor y verlo acá que está en su casa, el compromiso, como recibe a los muchachos, hace que uno se agradecido y nada más, ojalá que se pueda retirar con nosotros”, finalizó el dirigente y exjugador de los ‘xeneizes’.

Acá las declaraciones completas de Juan Román Riquelme sobre el lateral izquierdo colombiano Frank Fabra, referente de Boca Juniors: