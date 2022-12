Frank Fabra, feliz en Boca Juniors: “Si me hacen un contrato de por vida, me quedo”

El defensor se ha convertido en el dueño de la banda izquierda en el ‘xeneize’. Desde la llegada de Miguel Ángel Russo, el lateral ha ocupado el puesto en el onceno titular.

Este martes, el colombiano Frank Fabra sostuvo una charla con el programa radial argentino ‘La Oral Deportiva’, donde habló, entre otras cosas, sobre su situación en Boca Juniors y la Selección Colombia.

El ‘xeneize’ es segundo en la Superliga Argentina, aún tiene chances de hacerse con el título. Fabra quiere ganar el título 34 para los azul y oro.

“Quiero ganar la Superliga, directamente o en el partido de desempate con River”, afirmó.

Adicionalmente, mostró su compromiso con el club de Buenos Aires. El colombiano dijo que: “no entiendo a los jugadores que no quieren jugar en Boca, es muy lindo estar acá. Si me hacen contrato de por vida, me quedo”.

Por otro lado, el lateral se refirió a las convocatorias de la Selección Colombia. Fabra, dijo: “siempre miro de reojo las listas de Carlos Queiroz”.

Además, ya tiene en mente sus objetivos para este año.

“Quiero jugar en Boca, la Copa Libertadores y con la Selección Colombia, poder jugar la Copa América”, asevero Fabra.