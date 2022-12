Frank Fabra ilusiona a los hinchas: "Veremos qué puede pasar, sería lindo retirarse en Boca”

El lateral colombiano, de 29 años, tiene contrato en el cuadro ‘xeneize’ hasta junio de 2023 con una cláusula de salida de 12 millones de dólares.

Frank Fabra habló de todo. Respondió varias preguntas en los medios oficiales de Boca Juniors y de paso dejó las puertas abiertas a un posible retiro vestido con la camiseta azul y oro.

"Ya han sido cuatro años y medio donde me he sentido a gusto. He regalado lo mejor de mí en cada momento. Veremos qué puede pasar, pero sería lindo retirarse en Boca”, señaló.

"Lo que motiva de esta institución es que siempre hay que dar un poquito más, no conformarse para representar a esta camiseta de la mejor forma. Me planteo seguir ganando títulos", complementó.

Para mayor ilusión de los hinchas ‘xeneizes’, sostuvo que "estar en Boca ha sido lo más grande que me pudo pasar junto a vestir la camiseta de la Selección de Colombia. Voy a estar muy agradecido por el cariño y por vestir esta camiseta siempre".

De hecho, al hablar del combinado nacional, no ocultó su emoción a la hora de hablar de José Pékerman, quien fue el entrenador que lo convocó al Mundial de Rusia 2018, el cual se vio obligado a perderse luego de una dolorosa lesión durante la preparación al torneo.

"De todos los técnicos aprendí algo. De algunos más que de otros, pero el que más me marcó fue Pekerman", aseveró.

Al final, hizo un recuento de su carrera en la que rememoró a los jugadores que más admira. "Mi ídolo siempre fue Ronaldo, el ‘Fenómeno’. Siempre veía sus partidos e intentaba imitarlo. Mi referente y el mejor en mi puesto es Marcelo, me encanta su forma de jugar, como va al ataque, su gran técnica".