Frank Fabra 'rompió' el silencio y se 'destapó' sobre la final de Libertadores: "Cometí un error"

Horas complejas se vivieron en el ambiente de Boca Juniors, una vez culminada la final de la Copa Libertadores 2023, cuando el equipo argentino perdió 1-2 contra Fluminense , pues los hinchas 'xeneizes' tenían la confianza de poder conquistar el título que durante varios años les ha sido esquivo.

Sin embargo, uno de los principales señalados fue el colombiano Frank Fabra, quien fue expulsado a minutos que se acabara el duelo y 'perjudicó' a sus compañeros al dejarlos con 10. Fue entonces como varios mensajes en las redes sociales se vieron en los que se culpaba al 'cafetero' por la perdida del trofeo.

Ahora, meses después, y justamente en el primer partido de la Copa de la Liga Profesional 2024, el lateral de la Selección Colombia se refirió a lo acontecido en la final de la Copa Libertadores 2023. "Nunca me ha gustado hablar, pero cometí un error que fue la expulsión. Como lo saben mis compañeros, en ese momento, me enfoqué más en el penal; estaba más dolido por eso", comentó en los micrófonos de ESPN.

A lo que añadió: "Ahí empieza mi alegato contra el árbitro y más contra el jugador de ellos que me empezó a decir que no me tirara y muchas cosas, me enfoqué más en eso. Me hago cargo de mi error y vamos a seguir trabajando para mejorar".

Y es que si bien una vez pasó la expulsión, desde las directivas de Boca Juniors respaldaron al colombiano y le ofrecieron todo el apoyo, durante varios meses circularon rumores de la posible salida de Frank Fabra del conjunto argentino.

No obstante, todo quedó en especulaciones y el 'cafetero' sigue enfocado con el club 'xeneize'.

¿Cómo le fue a Boca Juniors en el inicio de la temporada?

En el inicio de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors no se pudo imponer contra Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, ya que los dos conjuntos empataron 0-0. Sin embargo, allí no solo estuvo Frank Fabra desde el inicio del compromiso, sino que también Jorman Campuzano.

Por el momento, el club argentino sigue colocándose a punto bajo las direcciones de su nuevo técnico Diego Martínez, quien llegó hace unos meses en reemplazo de Jorge Almirón.

Lo que sí es un hecho es que según lo presentado en el duelo por la primera jornada del rentado local argentino, es que el nuevo estratega de Boca Juniors contará con los dos colombianos para lo que se viene en la temporada 2024.

El siguiente partido de Boca Juniors es el jueves 1 de febrero contra Sarmiento a las 5:00 p.m. (hora de Colombia).