Frank Fabra se sinceró: "La ida de mi papá me pegó muy fuerte, la gente me juzgaba"

"Estoy mucho mejor, tengo que seguir fuerte porque tengo una familia. La ida de mi papá me pegó muy fuerte", expresó este lunes Frank Fabra, en charla con 'ESPN', en donde reveló detalles de los duros y tristes momentos que atravesó tras la muerte de su padre.

Esto ocurrió hace algunas semanas, cuando el campeonato argentino estaba iniciando. El jugador no pudo actuar durante varios compromisos y recordó todo lo que se decía por aquellos días.

"En los primeros partidos luego del fallecimiento de mi papá jugué sin entrenar, sin hacer pretemporada, porque el equipo me necesitaba por la lesión de Barco... Fueron difíciles los primeros partidos, la gente juzga 'Fabra no está bien' sin saber que no había entrenado", agregó.

Y concluyó: "Me enfoqué en entrenar y por suerte, voy agarrando nivel".

Ahora, el jugador es uno de los titulares en el equipo de Sebastián Battaglia y va retomando su rendimiento de a poco. Su idea es aportar y ayudar a Boca Juniors a subir puestos en la tabla de posiciones, para así poder participar en la siguiente Copa Libertadores, el gran objetivo del cuadro 'xeneize'.